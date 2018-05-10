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Corumbá

Polícia apreende abortivos ilegais durante ação de combate ao tráfico

O Cytotec é um medicamento com venda proibida no Brasil. A pena para quem comercializa a droga é de 15 anos de prisão

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/05/2018 às 11:44

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Em uma ação em repressão ao tráfico de drogas em Corumbá, a 419 km de Campo Grande, policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil encontraram comprimidos de Cytotec, medicamento indicado para o tratamento de úlceras, mas criminosamente usado para o aborto.

Sob coordenação do delegado Rodrigo Blonkowiski, equipe realizou buscas em uma suposta “boca de fumo” localizada no Bairro Centro América, no entanto, encontraram apenas resquícios de droga. Em um dos cômodos, a polícia localizou comprimidos do medicamento Cytotec.

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À polícia, disse que a compra foi feita no fim de semana, mas após informações sobre os efeitos colaterais desistiu. O caso foi registrado como preservação de direito.

A comercialização do Cytotec é proibida no Brasil. A pena prevista para a prática do crime de venda de remédio sem registro e de comercialização proibida é de 15 anos de prisão.

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