PM encontra 227 kg de maconha escondidos em matagal

Depois de receber denúncia anônima de que homens estavam saindo de um matagal próximo a rodovia que liga Bonito a Bodoquena, a Polícia Militar encontrou 227 quilos de maconha no local. A situação foi registrada na madrugada deste domingo (13).

Segundo informações policiais, uma ligação anônima pelo 190 informou que homens em um veículo estacionado às margens da rodovia no km 30 em Bonito, estavam em atitude suspeita.

Os militares foram ao local e não encontraram nenhum carro. Foi realizada busca minuciosa no mato, quando os policiais acharam grande quantidade da droga distribuída em tabletes.

A maconha foi encaminhada para a cidade com auxílio da Guarda Municipal. Após pesada, a droga totalizou 227 quilos. Nenhum suspeito foi preso.