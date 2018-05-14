PM encontra 227 kg de maconha escondidos em matagal

Policial
Informação anônima levou policiais ao local
Depois de receber denúncia anônima de que homens estavam saindo de um matagal próximo a rodovia que liga Bonito a Bodoquena, a Polícia Militar encontrou 227 quilos de maconha no local. A situação foi registrada na madrugada deste domingo (13).
Segundo informações policiais, uma ligação anônima pelo 190 informou que homens em um veículo estacionado às margens da rodovia no km 30 em Bonito, estavam em atitude suspeita.
Os militares foram ao local e não encontraram nenhum carro. Foi realizada busca minuciosa no mato, quando os policiais acharam grande quantidade da droga distribuída em tabletes.
A maconha foi encaminhada para a cidade com auxílio da Guarda Municipal. Após pesada, a droga totalizou 227 quilos. Nenhum suspeito foi preso.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS