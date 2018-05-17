MP esclarece que ação é para desarticular organização criminosa de PMs no contrabando

Participaram da operação batizada por Oiketicus, cerca 125 policiais militares e 9 Promotores de Justiça. Os mandados tiveram como alvo as residências e locais de trabalhos de todos os investigados, distribuídos nos municípios de Campo Grande, Dourados, Jardim, Bela Vista, Bonito, Naviraí, Maracaju, Três Lagoas, Brasilândia, Mundo Novo, Nova Andradina, Boqueirão, Japorã, Guia Lopes, Ponta Porã e Corumbá.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul divulgou nota no final da tarde desta quarta-feira (16) em que informou, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e a Corregedoria da Polícia Militar, o cumprimento de 20 mandados de prisão preventiva, 01 mandado de prisão temporária e 45 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da Auditoria Militar.

As investigações correm no âmbito do GAECO e visam ao desbaratamento de organização criminosa composta por policiais militares que atuam, primordialmente, na facilitação do contrabando de cigarros.

Dentre os policiais militares presos, estão praças e oficiais. Após a realização dos procedimentos de praxe e eventuais lavraturas de autos de prisão em flagrante pela Corregedoria da Polícia Militar, serão encaminhados ao presídio militar de Campo Grande.

Todos os mandados de busca foram cumpridos, porém resta em aberto 01 mandado de prisão preventiva.

Operação Oiketicus

Operação batizada por Oiketicus faz alusão às lagartas desta espécie que constroem uma estrutura com seda e fragmentos vegetais, com o formato semelhante a um “cigarro” alongado, e serve para a sua proteção. O “cigarro” vai sendo ampliado com o crescimento do inseto.