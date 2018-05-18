Encontrado o corpo da mulher de 43 anos desaparecida no Rio Miranda

O corpo da vítima foi encontrado enroscado em galhos, a cerca de 200 metros abaixo do local onde teria desaparecido e foi levado até à prainha, onde aguarda a perícia para liberação à família.

Equipe do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Ambiental (PMA) encontraram nesta sexta-feira (18) por volta das 8h40, o corpo da mulher que desapareceu na última quarta-feira (16) no Rio Miranda, na cidade de mesmo nome.

Segundo informações preliminares, a PMA deu apoio aos Bombeiros, com barco a motor e guia para realizar as buscas. De acordo com a corporação, o rio estava bastante cheio ontem, mas hoje começou a baixar, o que facilitou o trabalho do resgate do corpo da vítima. Dois militares do Corpo de Bombeiros de Aquidauana se deslocaram até o local para ajudar nas buscas.

Conforme a Polícia Civil, o corpo da mulher seguirá para o IML de Aquidauana.

Foi divulgado ao jornal "O Pantaneiro", às 11h22, que o nome da vítima é Rosane Soares de Souza. O caso segue sob investigação.

O afogamento

As buscas pela mulher desaparecida no rio começaram por volta de 15h de quarta-feira (16), entretanto, o fato aconteceu por volta das 8 horas da manhã daquele dia.

Consta no registro, que um homem, que seria namorado da vítima, acionou a Polícia Militar informando que ele e a mulher foram para o rio na região da antiga prainha, aos fundos de uma cerâmica, onde a vítima se despiu parcialmente e supostamente entrou na água para se banhar.

Ele disse que ela subitamente afundou, voltou para a superfície da água e ficou novamente submersa, desaparecendo. Apesar do fato ter ocorrido às 8 horas, ele acionou a PM somente às 13 horas.

Em contato com os investigadores da Polícia Civil da cidade, o jornal O Pantaneiro havia apurado no dia posterior (17) que ainda não havia sido descartada a possibilidade de a vítima ainda estar viva, uma vez que os depoimentos prestados até o momento divergiam em vários pontos.

Entretanto, após dois dias de buscas, e devido à água do rio estar extremamente gelada, as possibilidades de encontrar a mulher viva caíram a quase zero no final desta quinta-feira, o que confirmou o óbito nesta sexta-feira.

*Matéria atualizada Às 11h26 para acréscimo do nome da vítima.