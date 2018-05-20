Homem é encontrado morto por vizinha em propriedade rural

Morte a esclarecer
Ele estava com sangramentos na boca e nariz, em Sidrolândia
José Teles de Oliveira, 72 anos, foi encontrado morto em uma propriedade rural, na noite de ontem, em Sidrolândia.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma vizinha encontrou o homem e acionou a Polícia Civil. Equipe verificou que a vítima estava caída de bruços, com sangramentos na boca e nariz.
No local, há um mangueiro, onde é feita a retirada de leite e onde havia uma vaca e um balde amassado. Policiais também constataram que uma das cercas da propriedade estava rompida.
Filha da vítima informou que a última vez que viu o pai foi por volta de 8h. Polícia investiga as causas da morte. Caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia local.
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