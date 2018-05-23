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Jovem é vítima de agressões em bar da Vila Santa Terezinha

Equipe da ROTAI foi até o local para realizar as buscas pelo suspeito da agressão

Schimene Duque Weber

Publicado em 23/05/2018 às 07:40

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Um jovem de 24 anos foi vítima de uma lesão corporal dolosa ocorrida em um bar localizado na Vila Santa Terezinha, em Aquidauana, no fim da tarde da última terça-feira (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que estava no estabelecimento quando, de repente, chegou ao local um senhor, que informou não conhecer, e que o mesmo estava em visível estado de embriaguez. Em determinado momento, o homem começou a xingar o jovem, mas ele, por não querer confusão, pegou o mesmo pelo braço e o conduziu para fora do bar.

Ato contínuo, um cidadão conhecido como 'Sapo', teria aparecido no local e agredido a vítima com uma cadeirada na cabeça. Ao receber a pancada, o jovem correu para dentro do bar e foi seguido pelo autor, que pegou um facão e começou a correr atrás da vítima, que conseguiu escapar.

Devido aos fatos, a equipe da ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) foi acionada para comparecer ao local. Quando chegaram, os policiais realizaram rondas na região, mas não encontraram o autor do crime.

A vítima foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil do município e aguarda a conclusão da investigação do caso.

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