Jovem é vítima de agressões em bar da Vila Santa Terezinha

Policial
Equipe da ROTAI foi até o local para realizar as buscas pelo suspeito da agressão
Um jovem de 24 anos foi vítima de uma lesão corporal dolosa ocorrida em um bar localizado na Vila Santa Terezinha, em Aquidauana, no fim da tarde da última terça-feira (22).
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que estava no estabelecimento quando, de repente, chegou ao local um senhor, que informou não conhecer, e que o mesmo estava em visível estado de embriaguez. Em determinado momento, o homem começou a xingar o jovem, mas ele, por não querer confusão, pegou o mesmo pelo braço e o conduziu para fora do bar.
Ato contínuo, um cidadão conhecido como 'Sapo', teria aparecido no local e agredido a vítima com uma cadeirada na cabeça. Ao receber a pancada, o jovem correu para dentro do bar e foi seguido pelo autor, que pegou um facão e começou a correr atrás da vítima, que conseguiu escapar.
Devido aos fatos, a equipe da ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) foi acionada para comparecer ao local. Quando chegaram, os policiais realizaram rondas na região, mas não encontraram o autor do crime.
A vítima foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil do município e aguarda a conclusão da investigação do caso.
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