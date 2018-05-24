PM prende homem que agrediu e tentou enforcar a ex-mulher na Vila Pinheiro

Violência doméstica
Após a chegada da Polícia, homem tenta se esconder e e se tranca dentro de casa
Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado na madrugada de hoje (24) à meia noite. A Equipe Força Tática do 7º Batalhão PM foi até a Vila Pinheiro em Aquidauana, para atender uma ocorrência de desentendimento familiar, onde, segundo denúncia, um homem teria agredido a ex-companheira.
A vítima, uma mulher de 29 anos de idade, disse aos policiais que teria acabado de ser agredida com socos pelo seu ex-companheiro, um homem de 36 anos de idade, que ainda tentou enforcá-la, tudo sem motivos aparentes. Com medo do agressor, a mulher saiu rapidamente de casa e fez o contato 190 para resolver a situação. O homem, por sua vez, trancou-se dentro da residência, saindo somente após a determinação dos policiais militares.
Para manter os direitos e a integridade da vítima, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências
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