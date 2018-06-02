Mulher é agredida por cunhado durante comemoração de aniversário na Vila Pinheiro

Uma mulher de 30 anos foi agredida por seu cunhado, de 21 anos, durante a comemoração do aniversário de seu esposo, que ocorria na Vila Pinheiro, na madrugada deste sábado (02).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no local quando o autor chegou, aparentemente embriagado, e ambos começaram a discutir. Em determinado momento, o acusado teria se irritado e, ato contínuo, passado a enforcar a mulher.

As testemunhas presentes disseram que ligariam para a Polícia Militar, o que motivou a fuga do autor, não localizado pelos oficiais mesmo após a denúncia.

O caso segue sob investigação.