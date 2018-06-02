Mulher é agredida por cunhado durante comemoração de aniversário na Vila Pinheiro

Policial
Fatos ocorreram na madrugada deste sábado (02)
Uma mulher de 30 anos foi agredida por seu cunhado, de 21 anos, durante a comemoração do aniversário de seu esposo, que ocorria na Vila Pinheiro, na madrugada deste sábado (02).
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no local quando o autor chegou, aparentemente embriagado, e ambos começaram a discutir. Em determinado momento, o acusado teria se irritado e, ato contínuo, passado a enforcar a mulher.
As testemunhas presentes disseram que ligariam para a Polícia Militar, o que motivou a fuga do autor, não localizado pelos oficiais mesmo após a denúncia.
O caso segue sob investigação.
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