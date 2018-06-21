Peão é ferido por um touro, quebra a perna e é levado de helicóptero para Santa Casa

Pantanal
A vítima perdeu muito sangue e corria risco de vida, sendo necessário o transporte pelo GPA
Um peão de 60 anos, que trabalhava em uma fazenda de Corumbá, na região do Pantanal, foi ferido por um touro e sofreu uma fratura grave no fêmur, nesta quarta-feira (20). Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa, houve uma comunicação entre a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate do trabalhador.
Eles explicaram que a vítima perdeu muito sangue e corria risco de vida, sendo necessário o transporte pelo Grupo de Policialmento Aéreo (GPA). A vítima chegou na Capital pouco tempo depois do atendimento e a viagem demorou cerca de uma hora e vinte minutos. Ainda não se sabe o estado de sáude do peão.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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