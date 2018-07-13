Mulher anuncia venda em rede social de pescado ilegal de Miranda e acaba presa

Segundo os policiais, a irregularidade foi constatada e uma mulher foi presa em flagrante. Conforme a PMA, dentro de um freezer e de uma caixa isotérmica, havia peixes de várias espécies em tamanhos inferiores ao permitido e com sinais de captura por petrecho de malha, do tipo rede ou tarrafa (de uso proibido).

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande (MS) realizou fiscalização uma residência no Bairro Sayonara nesta quinta-feira (12) após identificar um anúncio de venda de pescado em uma rede social que poderia ser ilegal.

A proprietária do pescado alegou que os peixes foram adquiridos na cidade de Miranda, porém, não possuía a comprovação de origem.

No total, foram apreendidos uma caixa isotérmica, um freezer, 117 kg de pescado da espécie piavuçu, 14 kg da espécie pintado, 6 kg da espécie piraputanga, 51 kg da espécie curimbatá, 4 kg da espécie mandi e 9 kg de piranha, totalizando 201 kg de pescado.

A infratora foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (DECAT), juntamente com o material apreendido, onde foi autuada em flagrante pelo crime ambiental de pesca predatória e saiu depois de pagar fiança. A pena para o crime é de um a três anos de detenção. Ela também foi autuada administrativamente e multada em R$ 4.720,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas.