Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:51

Buscar

Últimas notícias
X

Crime ambiental

Mulher anuncia venda em rede social de pescado ilegal de Miranda e acaba presa

Dentro de um freezer e de uma caixa isotérmica, havia peixes de várias espécies em tamanhos inferiores ao permitido

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/07/2018 às 09:41

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande (MS) realizou fiscalização uma residência no Bairro Sayonara nesta quinta-feira (12) após identificar um anúncio de venda de pescado em uma rede social que poderia ser ilegal.

Segundo os policiais, a irregularidade foi constatada e uma mulher foi presa em flagrante. Conforme a PMA, dentro de um freezer e de uma caixa isotérmica, havia peixes de várias espécies em tamanhos inferiores ao permitido e com sinais de captura por petrecho de malha, do tipo rede ou tarrafa (de uso proibido).

Leia Também

• PMA utiliza drone para monitorar cardumes no rio Coxim e Taquari

• PMA surpreende pescadores fazendo arrastão com rede de pesca no rio Taquari

• PMA prende assentado de 52 anos com revólver e munições ilegais

A proprietária do pescado alegou que os peixes foram adquiridos na cidade de Miranda, porém, não possuía a comprovação de origem.

No total, foram apreendidos uma caixa isotérmica, um freezer, 117 kg de pescado da espécie piavuçu, 14 kg da espécie pintado, 6 kg da espécie piraputanga, 51 kg da espécie curimbatá, 4 kg da espécie mandi e 9 kg de piranha, totalizando 201 kg de pescado.

A infratora foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (DECAT), juntamente com o material apreendido, onde foi autuada em flagrante pelo crime ambiental de pesca predatória e saiu depois de pagar fiança. A pena para o crime é de um a três anos de detenção. Ela também foi autuada administrativamente e multada em R$ 4.720,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo