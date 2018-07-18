Atiradores de duplo assassinato disparam 12 vezes e gritam: "aqui é PCC"

Consta no boletim de ocorrência, que na casa foram encontrados nove papelotes de cocaína, junto aos corpos das vítimas. Moradores que não quiseram se identificar contaram à polícia que os dois homens que desceram do carro branco gritaram logo após o atentado “aqui é PCC” pelo menos três vezes.

Moradores da “Favelinha” relataram a polícia que atiradores disseram “aqui é PCC” logo após dispararem pelo menos 12 tiros que mataram dois homens ontem (17) a noite em Dourados – a 233 quilômetros de Campo Grande. No atentado, Getúlio Vargas da Silva, de 37 anos, e outra vítima ainda não identificada, morreram.

O duplo assassinato ocorreu na Comunidade Ouro Fino, região da Sitioca Campo Belo. Getúlio e o outro homem não identificado estavam dentro do barraco na região que leva o nome de "Favelinha".

Na ação dos assassinos, Getúlio foi atingido no lado esquerdo com quatro disparos e morreu ainda na cama. A segunda vítima estava caída no chão ferida com um tiro na cabeça, três na boca e outros disparos que a perícia médica irá constatar, mas a princípio foram sete. Logo após o atentado, os pistoleiros fugiram.

No boletim não há informações sobre suspeitos ou motivação para o crime, apenas que na casa dos fundos dias antes ao crime os moradores foram presos e três motos furtadas foram recuperadas.