PM do Distrito de Boqueirão apreende pneus e munições durante abordagem a veículo

Por volta das 18 horas de ontem (17), a guarnição de serviço da Polícia Militar do Distrito de Boqueirão realizava policiamento ostensivo na cidade, quando abordou um veículo Fiat Strada, que seguia sentido Bela Vista/Jardim.

Ao realizar a busca veicular, os policiais encontraram 16 pneus, de origem estrangeira, no compartimento de carga, e duas caixas de munições, sendo uma de calibre .380 e outra de calibre .38, no interior da cabine, sem os devidos documentos e autorizações necessárias.

Diante dos fatos, o autor, um homem de 27 anos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jardim, juntamente com as munições apreendidas, para as providências cabíveis. A carga de pneus,

também foi apreendida e será encaminhada à Receita Federal de Ponta Porã.