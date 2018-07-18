PM do Distrito de Boqueirão apreende pneus e munições durante abordagem a veículo

Apreensão
Ao realizar a revista, os policiais encontraram 16 pneus, de origem estrangeira, no compartimento de carga, e duas caixas de munições
Por volta das 18 horas de ontem (17), a guarnição de serviço da Polícia Militar do Distrito de Boqueirão realizava policiamento ostensivo na cidade, quando abordou um veículo Fiat Strada, que seguia sentido Bela Vista/Jardim.
Ao realizar a busca veicular, os policiais encontraram 16 pneus, de origem estrangeira, no compartimento de carga, e duas caixas de munições, sendo uma de calibre .380 e outra de calibre .38, no interior da cabine, sem os devidos documentos e autorizações necessárias.
Diante dos fatos, o autor, um homem de 27 anos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jardim, juntamente com as munições apreendidas, para as providências cabíveis. A carga de pneus,
também foi apreendida e será encaminhada à Receita Federal de Ponta Porã.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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