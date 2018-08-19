Carregado com cascalho, caminhão tomba e fica com as rodas para cima

Nova Andradina
Motorista perdeu controle ao fazer curva e tombou o veículo
Um caminhão carregado de cascalho, tombou ao trafegar pela rotatória de acesso a Taquarussu na MS-473, na cidade de Nova Andradina e ficou com as rodas para cima. O acidente aconteceu ontem (18).
Segundo as informações do site Nova News, o motorista perdeu o controle da direção ao fazer a curva no trecho e tombou o caminhão caçamba, com placas de Oscar Bressane (SP), que ficou com as rodas para o ar.
Sem lesões aparentemente graves, o condutor sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi socorrido por populares até o Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’, em Nova Andradina.
Informações dão conta que ele seguia para Taquarussu onde a empresa, com sede na Capital, está executando serviços para a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).
O acidente, registrado no trecho entre Nova Andradina e Taquarussu, aconteceu em um local conhecido como ‘trevo do Azuma’. A pista não chegou a ser interditada.
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