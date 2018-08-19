Carregado com cascalho, caminhão tomba e fica com as rodas para cima

Um caminhão carregado de cascalho, tombou ao trafegar pela rotatória de acesso a Taquarussu na MS-473, na cidade de Nova Andradina e ficou com as rodas para cima. O acidente aconteceu ontem (18).

Segundo as informações do site Nova News, o motorista perdeu o controle da direção ao fazer a curva no trecho e tombou o caminhão caçamba, com placas de Oscar Bressane (SP), que ficou com as rodas para o ar.