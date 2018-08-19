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Nova Andradina

Carregado com cascalho, caminhão tomba e fica com as rodas para cima

Motorista perdeu controle ao fazer curva e tombou o veículo

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/08/2018 às 10:51

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Um caminhão carregado de cascalho, tombou ao trafegar pela rotatória de acesso a Taquarussu na MS-473, na cidade de Nova Andradina e ficou com as rodas para cima. O acidente aconteceu ontem (18).

Segundo as informações do site Nova News, o motorista perdeu o controle da direção ao fazer a curva no trecho e tombou o caminhão caçamba, com placas de Oscar Bressane (SP), que ficou com as rodas para o ar.

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Sem lesões aparentemente graves, o condutor sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi socorrido por populares até o Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’, em Nova Andradina.

Informações dão conta que ele seguia para Taquarussu onde a empresa, com sede na Capital, está executando serviços para a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

O acidente, registrado no trecho entre Nova Andradina e Taquarussu, aconteceu em um local conhecido como ‘trevo do Azuma’. A pista não chegou a ser interditada.

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