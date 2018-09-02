Pedreiro é executado com 29 tiros de pistola na fronteira

Um pedreiro, identificado como Francisco Maldonado, de 28 anos, foi executado com 29 tiros de pistola 9 milímetros na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na fronteira com Ponta Porã. Ele estaria envolvido em uma série de roubos nas últimas semanas e uma das hipóteses é acerto de contas entre os próprios parceiros de crime.

Conforme o site Porã News, o crime ocorreu no fim da tarde de ontem (1º), no bairro Jardim Aurora, na cidade paraguaia. Os pistoleiros estavam em um Toyota Corolla branco. Vizinhos escutaram os disparos e em seguida encontraram o corpo do pedreiro.