Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:15

Buscar

Últimas notícias
X

Pedro Juan Caballero

Pedreiro é executado com 29 tiros de pistola na fronteira

Vítima teria participado de crimes e "colegas" são suspeitos

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/09/2018 às 09:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um pedreiro, identificado como Francisco Maldonado, de 28 anos, foi executado com 29 tiros de pistola 9 milímetros na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na fronteira com Ponta Porã. Ele estaria envolvido em uma série de roubos nas últimas semanas e uma das hipóteses é acerto de contas entre os próprios parceiros de crime.

Conforme o site Porã News, o crime ocorreu no fim da tarde de ontem (1º), no bairro Jardim Aurora, na cidade paraguaia. Os pistoleiros estavam em um Toyota Corolla branco. Vizinhos escutaram os disparos e em seguida encontraram o corpo do pedreiro.

Leia Também

• Três ossadas de brasileiros desaparecidos são encontradas na fronteira

• “Ela era o sorriso da sala”, lembram amigos de jovem morta na fronteira

• Estudante brasileira é torturada e morta na fronteira

As informações apontam que a vítima estaria envolvido em roubos de motocicletas na região de fronteira. A polícia paraguaia acredita que Francisco foi executado em um acerto de contas entre os próprios parceiros de crime.

Ainda conforme Porã News, familiares da vítima disseram que Francisco trabalhava de pedreiro. Investigadores da Divisão de Homicídios com apoio dos agentes da Polícia Técnica e da Direção de Investigações Criminais de Casos Puníveis investigam o crime para identificar e prender os autores.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo