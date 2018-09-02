Pedreiro é executado com 29 tiros de pistola na fronteira

Pedro Juan Caballero
Vítima teria participado de crimes e "colegas" são suspeitos
Um pedreiro, identificado como Francisco Maldonado, de 28 anos, foi executado com 29 tiros de pistola 9 milímetros na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na fronteira com Ponta Porã. Ele estaria envolvido em uma série de roubos nas últimas semanas e uma das hipóteses é acerto de contas entre os próprios parceiros de crime.
Conforme o site Porã News, o crime ocorreu no fim da tarde de ontem (1º), no bairro Jardim Aurora, na cidade paraguaia. Os pistoleiros estavam em um Toyota Corolla branco. Vizinhos escutaram os disparos e em seguida encontraram o corpo do pedreiro.
As informações apontam que a vítima estaria envolvido em roubos de motocicletas na região de fronteira. A polícia paraguaia acredita que Francisco foi executado em um acerto de contas entre os próprios parceiros de crime.
Ainda conforme Porã News, familiares da vítima disseram que Francisco trabalhava de pedreiro. Investigadores da Divisão de Homicídios com apoio dos agentes da Polícia Técnica e da Direção de Investigações Criminais de Casos Puníveis investigam o crime para identificar e prender os autores.
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