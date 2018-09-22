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Crime ambiental

PMA autua fazendeiro paulista em R$ 320 mil por maus tratos ao deixar gado sem alimento

Todos os animais estavam extremamente debilitados e não conseguiam mais nem ir até local com água para a dessedentação

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/09/2018 às 10:19

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Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Cassilândia recebeu denúncias de possíveis maus-tratos a animais, em virtude de abandono de gado sem pastagem, ou qualquer outro alimento e ainda com sede.

A PMA foi ao local no dia 19, à tarde, e verificou tratar-se de uma fazenda de 300 hectares, que era arrendada pelo denunciado, residente na cidade de Jales (SP). A pastagem estava totalmente degradada, em grande parte apresentando somente a terra nua sem gramínea e o gado não conseguia mais retirar alimento. Havia 100 coxos plásticos espalhados na propriedade, porém, todos sem alimentos. Várias árvores apresentavam-se com a casca retirada pelo gado, na tentativa de se alimentar. No depósito de alimento havia apenas 25 sacas de ração.

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Todos os animais estavam extremamente debilitados e não conseguiam mais nem ir até local com água para a dessedentação. 9 (nove) reses estavam mortas pela desnutrição. Com os dados passados pelo encarregado de cuidar do gado, a PMA localizou o proprietário da boiada ontem (20), que informou que havia no local 640 animais, incluídos os que morreram.

O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 320.000,00. O autuado também responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção. Ele ainda foi notificado a providenciar alimentação e pastagem e cuidados veterinários para o gado.

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