PMA autua fazendeira em R$ 11 mil por desmatamento ilegal

Crime ambiental
O desmatamento aconteceu em 2013 para plantio de pastagem
Uma área de desmatamento ilegal foi verificada no município de Corguinho, ontem (29), quando Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste realizavam fiscalização em uma propriedade rural e verificaram que uma fazendeira (50) desmatou 10,79 hectares de vegetação nativa de cerrado, que os Policiais mediram em GPS.
O desmatamento levantado por imagens de satélites como parte da operação Cervo-do Pantanal ocorreu entre 25 de julho de 2013 e 27de setembro de 2013 e foi realizado para o plantio de pastagem. Parte da madeira proveniente das árvores derrubadas no desmatamento encontrava-se em leiras no local. As atividades foram interditadas.
A pecuarista, residente em Corguinho, foi autuada administrativamente e multada em R$ 11.000,00. Ela responderá por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção. A infratora foi notificada a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.
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