PMA apreende 1 km de redes de pesca e liberta 20 kg de peixes dos petrechos ilegais

Em ficalização no lago da usina Sérgio Motta, no rio Paraná e na foz do rio Pardo, no município, Policiais Militares Ambientais de Bataguassu apreenderam ontem (4) à tarde e à noite, 18 redes de pesca de malha 90, 140 e 110 milímetros (petrecho proibido) armadas no rio, medindo 1.000 metros. Durante a retirada dos petrechos ilegais foram soltos 20 kg de pescado que estavam vivos e presos às redes. Os infratores proprietários dos petrechos proibidos não foram identificados.

O uso de petrechos proibidos do tipo redes de pesca é muito comum na região, pois, nos lagos das Usinas Hidrelétricas do rio Paraná, este petrecho é permitido para o pescador profissional, desde que identificado e com malha de tamanho a partir de 140 milímetros. Ocorre que muitos pescadores profissionais armam redes com malha menor à permitida e não identificam.