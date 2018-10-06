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Policia Civil localiza em Nova Alvorada do Sul adolescentes que estavam desaparecida na Capital

Familiares teriam procurado a Policia após as três adolescentes não mais retornarem da escola

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/10/2018 às 09:42

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Policiais Civis da Delegacia de Nova de Alvorada do Sul localizaram na tarde desta sexta-feira (5) três adolescentes que estavam desaparecidas na Capital desde a tarde de ontem (4).

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pelo site Alvorada Informa, os investigadores receberam informação de que as três adolescentes, sendo uma de 16 anos, e duas irmãs de 15 e 10 anos, haviam sido avistadas no bairro Maria de Lurdes, sendo então realizadas as diligências pelas imediações, quando um dos investigadores avistou as três embaixo de uma árvore.

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Ao perceberem que haviam sido descobertas, ambas teriam tentado fugir dos investigadores, porém acabaram sendo alcançadas e recolhidas e encaminhadas a Delegacia de Policia Civil de Nova Alvorada do Sul, e posteriormente encaminhadas a DPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança) na Capital, delegacia responsável pelo  caso.

Ambas não forneceram maiores informações sobre o que teria levado a fugirem de casa, porém a policia deverá realizar investigações a fim de apurar eventuais situações que tenham motivado o trio de não mais retornar para suas casa.

ENTENDA O CASO

Familiares teriam procurado a Policia na tarde desta quinta-feira (4), após as três adolescentes não mais retornarem da escola onde estudam na Capital.

Segundo a mãe de uma das garotas, não havia motivos para a fuga, porém o caso deverá ser investigado pela DPCA.

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