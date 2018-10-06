Policia Civil localiza em Nova Alvorada do Sul adolescentes que estavam desaparecida na Capital

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pelo site Alvorada Informa, os investigadores receberam informação de que as três adolescentes, sendo uma de 16 anos, e duas irmãs de 15 e 10 anos, haviam sido avistadas no bairro Maria de Lurdes, sendo então realizadas as diligências pelas imediações, quando um dos investigadores avistou as três embaixo de uma árvore.

Policiais Civis da Delegacia de Nova de Alvorada do Sul localizaram na tarde desta sexta-feira (5) três adolescentes que estavam desaparecidas na Capital desde a tarde de ontem (4).

Ao perceberem que haviam sido descobertas, ambas teriam tentado fugir dos investigadores, porém acabaram sendo alcançadas e recolhidas e encaminhadas a Delegacia de Policia Civil de Nova Alvorada do Sul, e posteriormente encaminhadas a DPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança) na Capital, delegacia responsável pelo caso.

Ambas não forneceram maiores informações sobre o que teria levado a fugirem de casa, porém a policia deverá realizar investigações a fim de apurar eventuais situações que tenham motivado o trio de não mais retornar para suas casa.

ENTENDA O CASO

Familiares teriam procurado a Policia na tarde desta quinta-feira (4), após as três adolescentes não mais retornarem da escola onde estudam na Capital.

Segundo a mãe de uma das garotas, não havia motivos para a fuga, porém o caso deverá ser investigado pela DPCA.