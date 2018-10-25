PMA autua em R$ 24 mil casal de traficantes com 24 filhotes de papagaios

Policiais Militares Ambientais de Batayporã autuaram ontem (24) um casal de traficantes de animais silvestres, que estava com 24 filhotes de papagaios ilegalmente, em seu veículo abordado pela Polícia Militar Rodoviária da base do Distrito de Amandina, em Ivinhema.

O casal, o homem (32) e a mulher (37), que comprou os animais no município, foi detido pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em um veículo Chevrolet S10, quando seguia com os animais para a Capital de São Paulo. Os criminosos, residentes em São Paulo (SP) responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção.