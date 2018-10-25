PMA autua em R$ 24 mil casal de traficantes com 24 filhotes de papagaios

Crime ambiental
Os criminosos, residentes em São Paulo (SP) responderão por crime ambiental
Policiais Militares Ambientais de Batayporã autuaram ontem (24) um casal de traficantes de animais silvestres, que estava com 24 filhotes de papagaios ilegalmente, em seu veículo abordado pela Polícia Militar Rodoviária da base do Distrito de Amandina, em Ivinhema.
O casal, o homem (32) e a mulher (37), que comprou os animais no município, foi detido pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em um veículo Chevrolet S10, quando seguia com os animais para a Capital de São Paulo. Os criminosos, residentes em São Paulo (SP) responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção.
Os Policiais Militares Ambientais autuaram os infratores administrativamente e arbitraram multa total de R$ 24.000,00. A PMA encaminhará as aves ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) na Capital.
O período de agosto a dezembro é preocupante com relação ao tráfico de animais silvestres, pois é o período reprodutivo dos papagaios que é o animal mais traficado no Estado. A PMA mantém trabalhos preventivos nas propriedades rurais para prevenir a retirada dos animais e aliciamentos de funcionários de fazendas e assentados pelos traficantes, para a retirada dos filhotes.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS