PRF inicia amanhã, dia 1º de novembro, Operação Finados

A Operação Finados terá a duração de quatro dias e, como cai em uma sexta-feira, feriado prolongado, é esperado um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais, fator que contribui para o aumento da violência no trânsito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a Operação Finados 2018, às 0h desta quinta-feira, 01 de novembro, até às 23h59 de domingo, dia 04. O objetivo da PRF é incrementar as ações de policiamento e fiscalização com foco na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, bem como aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul e intensificar o enfrentamento à criminalidade no período da Operação.

Para reduzir o número de acidentes, a PRF priorizará ações preventivas para reduzir o abuso da velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens proibidas e o não uso do cinto de segurança, principalmente entre os passageiros dos bancos traseiros.

O policiamento nas rodovias federais do Estado poderá contar com reforço dos policiais do setor administrativo que concentrarão a fiscalização em locais e horários de maior fluxo e incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com estatísticas do órgão, a fim de garantir aos usuários segurança, conforto e fluidez do trânsito.

Com foco na conscientização dos riscos enfrentados pelos viajantes, a PRF promove comando direcionados à educação para o trânsito. Em algumas Unidades Operacionais, os condutores e os demais ocupantes dos veículos são convidados a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito como: excesso de velocidade, uso de álcool, ultrapassagens indevidas, falta do cinto de segurança e as consequências dessas condutas. É o momento de uma reflexão e auto avaliação de seu comportamento.

Dicas de Trânsito

A PRF recomenda aos motoristas algumas condutas para que façam uma viagem mais segura:

– Revisão do Veículo – antes de viajar verifique as condições físicas do seu veículo, principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;

– Planeje a Viagem – lembre-se de programar a duração da viagem, incluindo as paradas para alimentação, descanso e abastecimento;

– Mantenha a Atenção à Rodovia – respeite a sinalização e os limites de velocidade;

– Mantenha Faróis Baixos Acesos – para que seu veículo fique mais visível aos demais condutores;

– Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento: isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

– Mantenha uma distância de segurança do veículo à frente;

– Em caso de chuva, redobre os cuidados e reduza a velocidade.

No estado do Mato Grosso do Sul são 3.652 quilômetros de rodovias federais, 9 Delegacias e 22 Unidades Operacionais da PRF que intensificarão suas atividades durante esse feriado.

O excesso de velocidade, o uso de bebida alcoólica, as ultrapassagens indevidas são as infrações mais cometidas e estas infrações potencializam acidentes graves, principalmente onde há maior concentração de veículos, como em perímetros urbanos.

Para melhorar a segurança, o feriado contará com restrição de tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. Caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem obedecer à restrição:

· Quinta-feira, 01/11/2018 das 16h às 22h

· Sexta-feira, 02/11/2018 das 06h às 12h

· Domingo, 04/11/2018 das 16h às 22h