Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:44

Buscar

Últimas notícias
X

Fiscalização

PRF inicia amanhã, dia 1º de novembro, Operação Finados

objetivo da PRF é incrementar as ações de policiamento e fiscalização com foco na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito

Vanessa Ricarte

Publicado em 31/10/2018 às 10:21

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a Operação Finados 2018, às 0h desta quinta-feira, 01 de novembro, até às 23h59 de domingo, dia 04. O objetivo da PRF é incrementar as ações de policiamento e fiscalização com foco na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, bem como aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul e intensificar o enfrentamento à criminalidade no período da Operação.

A Operação Finados terá a duração de quatro dias e, como cai em uma sexta-feira, feriado prolongado, é esperado um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais, fator que contribui para o aumento da violência no trânsito.

Leia Também

• PRF prende três homens por maus-tratos a 13 galos de rinha

• PRF prende jovem de 19 anos por embriaguez ao volante

• PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha em teto de caminhão frigorífico

Para reduzir o número de acidentes, a PRF priorizará ações preventivas para reduzir o abuso da velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens proibidas e o não uso do cinto de segurança, principalmente entre os passageiros dos bancos traseiros.

O policiamento nas rodovias federais do Estado poderá contar com reforço dos policiais do setor administrativo que concentrarão a fiscalização em locais e horários de maior fluxo e incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com estatísticas do órgão, a fim de garantir aos usuários segurança, conforto e fluidez do trânsito.

Com foco na conscientização dos riscos enfrentados pelos viajantes, a PRF promove comando direcionados à educação para o trânsito. Em algumas Unidades Operacionais, os condutores e os demais ocupantes dos veículos são convidados a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito como: excesso de velocidade, uso de álcool, ultrapassagens indevidas, falta do cinto de segurança e as consequências dessas condutas. É o momento de uma reflexão e auto avaliação de seu comportamento.

Dicas de Trânsito

A PRF recomenda aos motoristas algumas condutas para que façam uma viagem mais segura:

– Revisão do Veículo – antes de viajar verifique as condições físicas do seu veículo, principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;

– Planeje a Viagem – lembre-se de programar a duração da viagem, incluindo as paradas para alimentação, descanso e abastecimento;

– Mantenha a Atenção à Rodovia – respeite a sinalização e os limites de velocidade;

– Mantenha Faróis Baixos Acesos – para que seu veículo fique mais visível aos demais condutores;

– Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento: isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

– Mantenha uma distância de segurança do veículo à frente;

– Em caso de chuva, redobre os cuidados e reduza a velocidade.

No estado do Mato Grosso do Sul são 3.652 quilômetros de rodovias federais, 9 Delegacias e 22 Unidades Operacionais da PRF que intensificarão suas atividades durante esse feriado.

O excesso de velocidade, o uso de bebida alcoólica, as ultrapassagens indevidas são as infrações mais cometidas e estas infrações potencializam acidentes graves, principalmente onde há maior concentração de veículos, como em perímetros urbanos.

Para melhorar a segurança, o feriado contará com restrição de tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. Caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem obedecer à restrição:

· Quinta-feira, 01/11/2018 das 16h às 22h
· Sexta-feira, 02/11/2018 das 06h às 12h
· Domingo, 04/11/2018 das 16h às 22h

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo