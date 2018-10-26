PRF prende jovem de 19 anos por embriaguez ao volante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no fim da madrugada de ontem (25), uma jovem de 19 anos que estava embriagada e se envolveu em um acidente em Naviraí.

A equipe policial recebeu informações da Central PRF sobre uma saída de pista na BR-163 km 124. Chegando ao local, foi observado um VW/Gol com placas de Japorã, preso entre a canaleta de escoamento de água e o canteiro central. No veículo estava a condutora, uma jovem de 19 anos, que não era habilitada, e o passageiro, um homem de 23. Nenhum dos dois havia se ferido no acidente.