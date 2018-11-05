Homem achado morto com mãos amarradas é a 4ª vítima do dia na Capital

Conforme o delegado Christian Mollinedo, Luiz Roberto foi asfixiado por um travesseiro. No local não há sinais de arrombamento, o que leva a crer que o autor conhecia a vítima. Objetos do cômodo foram revirados. O rapaz foi encontrado morto dentro do quarto pela a mãe, Maria Dolores Pereira Ortiz, 54 anos, que acionou a polícia.

Luiz Roberto Pereira dos Santos, 26 anos, foi encontrado morto amordaçado, com mãos e pés amarrados, por volta das 21h, no condomínio residencial onde vivia, na Rua Napoleão Marques Siqueira, no Jardim Tijuca, região sul de Campo Grande. Da noite de ontem para hoje, foram registrados somente na Capital quatro mortes violentas.

Vizinhos relataram à polícia, que ouviram gritos da vítima pedindo por socorro e dizendo: "Nós somos parentes. Porque você está fazendo isso”. No cômodo foi encontrada uma lata de refrigerante - objeto utilizado para usar droga. "Tudo indica que os dois estavam usando droga. Ainda não se sabe a identidade do suspeito, nem a motivação do crime", disse o delegado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.

Violência - Em 8 horas foram registradas quatro mortes violentas na Capital. Por volta das 5h desta segunda-feira (5), Dailo Souza Santos da Silva, 36 anos, foi encontrado morto com um tiro no peito, na Rua Vasconcelos Fernandes, entre a Avenida Afonso Pena e Barão do Rio Branco. Não há câmeras de segurança na região e o suspeito do crime ainda não foi localizado.

Na noite de ontem (4), mulher de 29 morreu esfaqueada durante briga em bar, na Rua Crispim Moura, na Vila Nova Capital, em Campo Grande. Daniele Alencar Viegas foi socorrida à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, mas não resistiu. Três irmãs suspeitas pelo crime estão foragidas.

Também na noite de domingo, a motociclista Natália de Matos Farias, 34 anos, morreu após colidir a motocicleta que conduzia no meio-fio e ser arremessada contra um pé de coqueiro. O acidente aconteceu na rotatória que fica no cruzamento das avenidas Duque de Caxias com a Jamil Nahas, na Vila Popular.