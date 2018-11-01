Vítima de depressão, motorista da Prefeitura de Aquidauana é encontrado morto

Nota de Falecimento
“Seu Ramão”, como era conhecido, trabalhava havia mais de 30 anos no serviço público
Faleceu nesta quinta-feira (1º) Ramão Pereira da Silva, aos 58 anos de idade. Conhecido por “Seu Ramão”, ele era funcionário da Prefeitura de Aquidauana e atuava como motorista de ambulância.
Ramão Pereira da Silva sofria de depressão e estava em tratamento contra a doença. Foi encontrado morto na manhã de hoje na casa onde morava, na Rua Mendes da Costa n° 450, Bairro São Pedro.
Amigos e familiares estão chocados pela morte e prestaram homenagens nas redes sociais.
Seu Ramãozinho como eu o chamava, sempre calmo e sorridente, prestativo e competente ( no tempo dele ), atencioso e companheiro... Descanse em paz querido amigo de Gerência Saúde E Saneamento.
Ainda não há informações sobre o velório e enterro do funcionário público.
Nota de Falecimento
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS