Vítima de depressão, motorista da Prefeitura de Aquidauana é encontrado morto

Faleceu nesta quinta-feira (1º) Ramão Pereira da Silva, aos 58 anos de idade. Conhecido por “Seu Ramão”, ele era funcionário da Prefeitura de Aquidauana e atuava como motorista de ambulância.

Ramão Pereira da Silva sofria de depressão e estava em tratamento contra a doença. Foi encontrado morto na manhã de hoje na casa onde morava, na Rua Mendes da Costa n° 450, Bairro São Pedro.