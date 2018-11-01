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Nota de Falecimento

Vítima de depressão, motorista da Prefeitura de Aquidauana é encontrado morto

“Seu Ramão”, como era conhecido, trabalhava havia mais de 30 anos no serviço público

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/11/2018 às 11:17

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Faleceu nesta quinta-feira (1º) Ramão Pereira da Silva, aos 58 anos de idade. Conhecido por “Seu Ramão”, ele era funcionário da Prefeitura de Aquidauana e atuava como motorista de ambulância.

Ramão Pereira da Silva sofria de depressão e estava em tratamento contra a doença. Foi encontrado morto na manhã de hoje na casa onde morava, na Rua Mendes da Costa n° 450, Bairro São Pedro.

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Amigos e familiares estão chocados pela morte e prestaram homenagens nas redes sociais.

Seu Ramãozinho como eu o chamava, sempre calmo e sorridente, prestativo e competente ( no tempo dele ), atencioso e companheiro... Descanse em paz querido amigo de Gerência Saúde E Saneamento.

Ainda não há informações sobre o velório e enterro do funcionário público.

 

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