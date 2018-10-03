Nota de Falecimento de Irene Mendes Feitosa

Luto
O sepultamento está previsto para esta quarta-feira, às 16h no Cemitério Cidade Parque Natureza
É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento da Sra. Irene Mendes Feitosa, ocorrido nesta terçpa-feira (2).
Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861. O sepultamento está previsto para esta quarta-feira (3), às 16h no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Desejamos à família e amigos da senhora Irene os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Aos que comparecerem, a família enlutada agradece.
Nota de Falecimento
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