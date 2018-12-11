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Fiscalização

PRF apreende 83,5 kg de cocaína, armas e munições na BR-262

O motorista, de 43 anos, estava acompanhado de seus dois filhos, de 19 e de 16 anos

Vanessa Ricarte

Publicado em 11/12/2018 às 08:42

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta segunda-feira, 10 de dezembro, 83,5 kg de cocaína, duas pistolas e 27 munições, em Três LagoasS.

Durante fiscalizações na Unidade Operacional da PRF, no km 23 da BR-262, foi abordado um caminhão Volvo/NH12380, atrelado a um reboque, ambos com placas de Três Lagoas. O motorista, de 43 anos, estava acompanhado de seus dois filhos, de 19 e de 16 anos.

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Diante do nervosismo apresentado pelo condutor, a equipe conduziu os envolvidos até a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas, onde, com apoio de cães farejadores, localizaram presença de alguma substância em um compartimento oculto na cabine do cavalo-trator.

Os policiais rodoviários federais encontraram, então, 83,5 kg de pasta base de cocaína. Também foram localizadas duas pistolas calibre .22, dois carregadores e 27 munições calibre 22. Todos os ocupantes do veículo negaram saber do entorpecentes, pistolas e munições.

O conselho tutelar da cidade foi chamado para acompanhar o menor. Os outros dois envolvidos foram presos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Três Lagoas para as medidas cabíveis.

 
 
 
 
 

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