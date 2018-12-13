PRF apreende 27,5 quilos de cocaína no banco traseiro de veículo em Anastácio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta quinta-feira, na rodovia BR-262, em Anastácio, homem identificado como Marcondes Luiz, por tráfico de drogas. Ele levava 27,5 quilos de cocaína em um veículo Fiat Palio abordado na altura do quilômetro 500.

Segundo a PRF, no veículo também estava a esposa dele. A droga estava escondida em fundo falso embaixo do banco traseiro, dividida em 28 tabletes. O homem relatou à PRF que receberia R$ 2 mil para levar o material até Campo Grande.

Com eles no veículo foram apreendidos R$ 572 em espécie. Diante do flagrante, o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para as providências cabíveis. A suspeita é de que o entorpecente tenha sido adquirido na fronteira com a Bolívia.

