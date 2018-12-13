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BR-262

PRF apreende 10,5kg de cocaína ocultada em assoalho de Onix

Veículo seguia de Corumbá em direçã a Campo Grande

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/12/2018 às 10:58

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da noite desta quarta-feira (12) 10,5kg de cocaína em Campo Grande/MS. A equipe de policiais rodoviários se deslocava na BR-262 sentido Terenos, quando observou um Chevrolet/Onix, com placas de Campo Grande realizar uma manobra suspeita ao deparar com a viatura policial. O veículo era conduzido por um homem de 32 anos, que se mostrou nervoso com a abordagem e não soube explicar os motivos da viagem.

Desconfiados de haver algum ilícito no carro, a equipe realizou uma verificação minuciosa vindo a encontrar, em um compartimento oculto no assoalho do automóvel, 18 tabletes de cocaína, que após pesagem somou 10,5kg da droga.

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Perguntado, o motorista informou que receberia a quantia de R$ 3 mil para levar o veículo de Corumbá até Campo Grande, mas não soube fornecer informações sobre quem entregou ou quem receberia o entorpecente.

O motorista, o veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Campo GrandeS.

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