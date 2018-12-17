Depois da balada, ‘Pâmela’ pede remédio pra ressaca e rouba carro do ‘crush’

Capital
Mulher ficou no carro enquanto vítima foi à farmácia
Um encontro que poderia ter um final feliz acabou em pesadelo para um homem de 40 anos, no começo da manhã deste domingo (16). Após a mulher com quem ele havia saído dizer que estava passando mal, ele resolveu parar em uma farmácia, quando retornou, sua acompanhante e o carro haviam sumido.
Conforme registro policial, a vítima contou que estacionou seu carro e foi até uma farmácia que fica na esquina entre a Afonso Pena com Rui Barbosa, em Campo Grande. A mulher, que havia dito a ele que se chamava apenas ‘Pâmela’, alegava que havia exagerado na bebida e pediu para que ele passasse na farmácia e comprasse um remédio para curar a ressaca, antes de levá-la para casa.
Ele deixou a mulher no carro, desceu para comprar medicamento, ficou na farmácia por cerca de três minutos, quando retornou o carro, que ele havia pegado emprestado com sua mãe, e a mulher haviam sumido.
A vítima chegou a ver um veículo que era semelhante ao seu na rua, correu atrás, mas não era seu carro. Pegou um táxi e foi até a Avenida onde ela disse que morava, mas não havia o número que ela informou.
De acordo com o jornal Midiamax, ele voltou para o centro e foi orientado por um amigo a rastrear o celular que ficou dentro do carro. Ele procurou a Polícia Militar que foi até o último local indicado pelo rastreador, no Jardim Canguru, mas nada foi encontrado.
O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro como furto.
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