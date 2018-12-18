Bebê é encontrado morto em açude e ainda estava com cordão umbilical

Itaquiraí
A Polícia Civil do município tenta encontrar os pais do bebê
O corpo do recém-nascido encontrado morto na manhã de ontem (17) boiando em um açude no Assentamento Aliança, ainda está com cordão umbilical. O caso aconteceu em Itaquiraí, distante 410 quilômetros de Campo Grande.
A Polícia Civil do município tenta encontrar os pais do bebê. O corpo da criança foi levado ao Iml (Instituto de Medicina Legal) de Dourados para exame necroscópico.
Segundo o jornal Campo Grande News, o corpo do menino foi encontrado por volta das 7h pelo proprietário de um sítio. Ele seguia em direção ao pasto da propriedade para buscar as vacas leiteiras para ordenhar, quando avistou o corpo dentro da represa, usada como bebedouro dos animais.
O trabalhador rural ainda chamou um vizinho para confirmar se o que havia visto no açude era mesmo uma criança e depois acionou Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. O caso é investigado pela delegacia do município.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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