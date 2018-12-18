Bebê é encontrado morto em açude e ainda estava com cordão umbilical

O corpo do recém-nascido encontrado morto na manhã de ontem (17) boiando em um açude no Assentamento Aliança, ainda está com cordão umbilical. O caso aconteceu em Itaquiraí, distante 410 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Civil do município tenta encontrar os pais do bebê. O corpo da criança foi levado ao Iml (Instituto de Medicina Legal) de Dourados para exame necroscópico.