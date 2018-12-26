PRF prende motorista por dirigir sob efeito de cocaína na BR-262

Operação Fim de An
Durante a abordagem o motorista de 44 anos se mostrou nervoso, além de alterações psicomotoras visíveis, como exaltação, pupilas dilatadas, euforia e agitação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesse domingo, 23 de dezembro, um homem por dirigir sob efeito de cocaína, no km 278 da BR-262, em Ribas do Rio Pardo.
Os agentes realizavam uma fiscalização durante a Operação Fim de Ano, quando avistaram uma carreta com placas de José Bonifácio/SP, acoplada à um semi-reboque, fazendo manobras bruscas de saída para o acostamento da via, motivo pelo qual foi realizada a abordagem.
Durante a abordagem o motorista de 44 anos se mostrou nervoso, além de alterações psicomotoras visíveis, como exaltação, pupilas dilatadas, euforia e agitação. Foi realizada uma vistoria na cabine do caminhão, sendo encontrado embaixo da cama um prato contendo resíduos de substância análoga à cocaína.
No painel do veículo, foi encontrado um frasco com 2 pequenos invólucros de plástico, somando 3g de cocaína. O condutor assumiu ter utilizado a substância quando saiu de Campo Grande, pois estava com sono e queria retornar para José Bonifácio, cidade onde reside.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo para as providências cabíveis.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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