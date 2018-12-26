PRF prende motorista por dirigir sob efeito de cocaína na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesse domingo, 23 de dezembro, um homem por dirigir sob efeito de cocaína, no km 278 da BR-262, em Ribas do Rio Pardo.

Os agentes realizavam uma fiscalização durante a Operação Fim de Ano, quando avistaram uma carreta com placas de José Bonifácio/SP, acoplada à um semi-reboque, fazendo manobras bruscas de saída para o acostamento da via, motivo pelo qual foi realizada a abordagem.