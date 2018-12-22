PRF apreende 281 kg de maconha e 1 kg de cocaína em Ponta Porã

Tráfico de drogas
O condutor, de 23 anos, declarou que buscou o veículo já carregado em uma região de chácaras localizada em Pedro Juan Caballero
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta sexta-feira, 21 de dezembro, no km 68 da BR 463, em Ponta Porã, 281 kg de maconha e 1 kg de cocaína escondidos em um carro.
Durante fiscalização, foi dada ordem de parada ao veículo VW/Saveiro com placas de Coremas/PB. Ao ser solicitado os documentos, o motorista informou que não possuía no momento. Os agentes decidiram realizar uma vistoria minuciosa no automóvel, encontrando diversos compartimentos na cabine e na carroceria preenchidos com vários tabletes de maconha. Foi encontrado também um tablete de cocaína.
O condutor, de 23 anos, declarou que buscou o veículo já carregado em uma região de chácaras localizada em Pedro Juan Caballero – Paraguai e levaria o carro com as drogas até Dourados, onde receberia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo transporte. Ele declarou também que já havia cometido esse delito diversas vezes e que estava foragido há dois meses do regime semiaberto por tráfico de drogas.
O preso, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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