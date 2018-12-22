PRF apreende 281 kg de maconha e 1 kg de cocaína em Ponta Porã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta sexta-feira, 21 de dezembro, no km 68 da BR 463, em Ponta Porã, 281 kg de maconha e 1 kg de cocaína escondidos em um carro.

Durante fiscalização, foi dada ordem de parada ao veículo VW/Saveiro com placas de Coremas/PB. Ao ser solicitado os documentos, o motorista informou que não possuía no momento. Os agentes decidiram realizar uma vistoria minuciosa no automóvel, encontrando diversos compartimentos na cabine e na carroceria preenchidos com vários tabletes de maconha. Foi encontrado também um tablete de cocaína.