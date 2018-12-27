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Operação Natal 2018

PRF faz 10.517 autos de infrações nas rodovias de MS durante operação no feriado

Boletim foi divulgado nesta quarta-feira (26)

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/12/2018 às 10:01

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou à 00h do dia 21 de dezembro a Operação Natal 2018, que seguiu até às 23h59 de terça-feira, dia 25.

As fiscalizações foram realizadas em todas as rodovias federais do Estado, contemplando mais de 3.652 quilômetros, divididos em 09 Delegacias da PRF e 22 Unidades Operacionais.

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Fiscalização

A PRF fiscalizou 9.226 veículos e 10.392 pessoas nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul nestes 4 dias de Operação.

Acidentes

Durante a Operação foram registrados 37 acidentes, sendo 11 acidentes graves, 60 pessoas feridas e 1 óbito.

Apesar de ter ocorrido no Estado de São Paulo, foi atendido pela PRF em Mato Grosso do Sul

No inicio da noite de sábado, 22 de dezembro, no km 6,2 da BR-158, em Paulicéia/SP, divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul. Houve uma colisão frontal entre dois carros de passeio, um modelo Peugeot/Passion com placas de Nova Guataporanga/SP e outro modelo Ford/Fiesta com placas de São Paulo/SP.O motorista, de 21 anos, que dirigia o veículo Peugeot/Passion, morreu no local do acidente. O homem, de 36 anos, que conduzia o veiculo Ford/Fiesta foi socorrido com lesões graves e encaminhado para a Santa Casa de Panorama/SP.

Autuações Gerais

Foram totalizados 10.517 autos de infrações gerais.

Ultrapassagens

Foram observadas 421 infrações de ultrapassagem cometidas, sendo 377 ultrapassagem em faixa dupla contínua.

Cinto de Segurança

As autuações pelo não uso do cinto de segurança do motorista e passageiros representaram respectivamente 102 e 183 infrações. Crianças sem a cadeirinha, assento de elevação ou bebê conforto resultaram em 56 autuações.

Velocidade

Os Radares registraram 7.803 flagrantes de abuso da velocidade.

Alcoolemia

A PRF realizou 3.346 testes com o bafômetro – etilômetro nas rodovias federais do MS; 69 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 17 motoristas foram presos.

Educação para o Trânsito

Abordagens educativas, cinema rodoviário e palestras foram realizadas durante o feriado, alcançando 1.642 pessoas.

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