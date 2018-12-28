PRF anuncia Operação Ano Novo para intensificar fiscalização nas rodovias

Durante os cinco dias de Operação é esperado um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais (cerca de 30 a 40%), o que contribui para o aumento da violência no trânsito. A PRF contará com o reforço dos policiais do setor administrativo que concentrarão a fiscalização nos horários e locais onde ocorre a maior incidência de acidentes, conforme as estatísticas do órgão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a Operação Ano Novo 2018 às 0h desta sexta-feira, 28 de dezembro, até às 23h59 da próxima terça-feira, dia 01 de janeiro de 2019. Em virtude das férias escolares, atenção será redobrada no aspecto segurança, incluindo cintos de segurança e dispositivos destinados às crianças, bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação.

Para reduzir o número de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal contará com viaturas, motocicletas, aparelhos de etilômetro (bafômetro), radares portáteis e priorizará ações preventivas para redução de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas, ao não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e capacete.

A Educação para o trânsito é o carro-chefe da PRF que promove em todas as operações, ações educativas que visam conscientizar todos os ocupantes dos veículos sobre seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. As pessoas são convidadas a assistir a vídeos reais que mostram o comportamento inadequado no trânsito e suas consequências. É uma oportunidade de refletir sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.

Dicas para uma viagem segura

Planejamento: é fundamental e deve levar em consideração a duração da viagem, a hora prevista de chegada ao destino e pontos de parada para alimentação, descanso e abastecimento.

Revisão do veículo antes de viajar: pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e os itens de iluminação e sinalização;

Mantenha a atenção na rodovia: respeite a sinalização e os limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida;

Faróis ligados mesmo durante o dia para que seu veículo fique mais visível aos demais condutores;

Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento: isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

Mantenha uma distância de segurança do veículo à frente;

Em caso de chuva, redobre os cuidados e reduza a velocidade.

Em Mato Grosso do Sul são 3.652 quilômetros de rodovias federais, 9 Delegacias e 22 Unidades Operacionais da PRF que intensificarão suas atividades durante esse feriado.

No feriado de Ano Novo 2017 a PRF registrou, em Mato Grosso do Sul, 2.099 de flagrantes de excesso de velocidade, 121 infrações de ultrapassagens indevidas, sendo dessas, 109 praticadas em faixa dupla contínua. O não uso do cinto de segurança foi responsável por 106 infrações, sendo 75 pelos passageiros do banco traseiro e 22 por crianças não estarem na cadeirinha ou assento de elevação. Nos quatro dias do feriado, foram notificados 15 acidentes, sendo 2 graves. 17 pessoas ficaram feridas e 1 pessoa morreu. Foram realizados 2.089 testes de etilômetro, 31 pessoas autuadas e 9 pessoas presas por embriaguez ao volante.

Para melhorar a segurança, o feriado contará com restrição de tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. Caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem obedecer à restrição: