Cansado de ser agredido por esposa, homem procura a Polícia: 'Deu soco na boca'

Ainda segundo o registro policial, o homem ainda apresentou lesões no pescoço, costas e boca. As agressões só terminaram depois da intervenção da mãe dele.

Em depoimento, o homem disse que o casal morava na casa dos pais dele e eles têm um filho de dois anos e meio. A vítima ainda informou que deseja separar da esposa. A mulher foi com o filho para a casa dos pais dela.