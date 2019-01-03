Cansado de ser agredido por esposa, homem procura a Polícia: 'Deu soco na boca'

Três Lagoas
Segundo a Polícia, vítima ainda apresentou lesões no pescoço, costas e boca. As agressões só terminaram depois da intervenção da mãe dele
Um homem de 21 anos procurou a polícia após ser agredido pela esposa, em Três Lagoas, a 330 km de Campo Grande. De acordo com a polícia, ele disse que era constantemente agredido pela mulher. O crime ocorreu na tarde dessa terça-feira (1°).
Segundo a ocorrência, o homem contou que a agressão começou logo após um desentendimento banal: "Ela deu soco na boca e arranhou meu corpo", informou.
Ainda segundo o registro policial, o homem ainda apresentou lesões no pescoço, costas e boca. As agressões só terminaram depois da intervenção da mãe dele.
Em depoimento, o homem disse que o casal morava na casa dos pais dele e eles têm um filho de dois anos e meio. A vítima ainda informou que deseja separar da esposa. A mulher foi com o filho para a casa dos pais dela.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa. A pena para este tipo de crime varia de dois meses de detenção a um ano, além de possível multa.
Investigação
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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