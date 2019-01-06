PRF recupera cavalo trator e reboque roubados

Fiscalização
O cavalo-trator é um Volvo/FH 460 6x2T placa original de Meleiro/SC com registro de furto em São José dos Pinhais/PR
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde deste sábado, 05 de janeiro, em Mundo Novo um cavalo trator e um reboque com registro de roubo.
Os policiais fiscalizavam na BR-163 km 28 quando abordaram um Volvo/FH 440 com placas de Campo Largo/PR, atrelado a um semirreboque Reb/Schiffer SSC3E de placas de Independência/CE, conduzido por um homem de 43 anos acompanhado do irmão de 48 anos.
Em verificação aos documentos e consultas aos sistemas, foi constatado que os dois veículos eram adulterados. O cavalo-trator é um Volvo/FH 460 6x2T placa original de Meleiro/SC com registro de furto em São José dos Pinhais/PR em 24/10/2016. Já o semirreboque, apesar de ostentar a placa de um veículo da marca Schiffer, era na verdade, da marca Guerra.
Os veículos e os dois ocupantes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Mundo Novo/ para as providências cabíveis.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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