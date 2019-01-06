PRF recupera cavalo trator e reboque roubados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde deste sábado, 05 de janeiro, em Mundo Novo um cavalo trator e um reboque com registro de roubo.

Os policiais fiscalizavam na BR-163 km 28 quando abordaram um Volvo/FH 440 com placas de Campo Largo/PR, atrelado a um semirreboque Reb/Schiffer SSC3E de placas de Independência/CE, conduzido por um homem de 43 anos acompanhado do irmão de 48 anos.