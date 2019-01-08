Hospital procura parentes de homem espancado em Campo Grande

Capital
'Esperança é que ele seja identificado pelas tatuagens'; Polícia foi acionada e deve fazer o reconhecimento da digital
Na rua e descacordado. Esta foi a situação de um homem encontrado pelo Corpo de Bombeiros, há 72 horas, em Campo Grande. Ele foi encaminhado para a Santa Casa e, desde então, não há informações de quem seria esta pessoa. A esperança, segundo a assessoria do hospital, é que ele seja identificado pelas tatuagens.
Em depoimento, os bombeiros disseram que a vítima estava na rua Desembargador José Nunes da Cunha, quase esquina da Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes, quando foi encontrada, já em estado grave.
No hospital, os médicos fizeram a estabilização do paciente, porém, informaram que ele é um paciente instável e corre risco de vida, permanecendo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Ainda conforme a assessoria de imprensa da Santa Casa, a polícia foi acionada e deve comparecer, nas próximas horas, para fazer a identificação da digital. O homem é moreno e possui, aparentemente, cerca de 32 anos, além de ter olhos castanhos e tatuagens no corpo.
Quem tiver informações pode entrar em contato pelo número (67) 3322-4140.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS