Hospital procura parentes de homem espancado em Campo Grande

Em depoimento, os bombeiros disseram que a vítima estava na rua Desembargador José Nunes da Cunha, quase esquina da Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes, quando foi encontrada, já em estado grave.

No hospital, os médicos fizeram a estabilização do paciente, porém, informaram que ele é um paciente instável e corre risco de vida, permanecendo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ainda conforme a assessoria de imprensa da Santa Casa, a polícia foi acionada e deve comparecer, nas próximas horas, para fazer a identificação da digital. O homem é moreno e possui, aparentemente, cerca de 32 anos, além de ter olhos castanhos e tatuagens no corpo.

Quem tiver informações pode entrar em contato pelo número (67) 3322-4140.