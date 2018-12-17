Jovem sai para fazer rescisão de contrato de trabalho e desaparece

Capital
Regiane não fez mais nenhum contato com família e celular está desligado
A família de Regiane Alves Medeiros Alcunha, 22 anos, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac Piratininga), para informar que a jovem está desaparecida desde a última quinta-feira (13), conforme apurado pelo jornal Correio do Estado.
Segundo informado para a equipe policial, a jovem é amasiada com Auro Cesar Melgarejo Rodrigues, 24 anos, há oito anos e o casal tem dois filhos.
No relato, o companheiro informou que Regiane saiu de casa, no bairro São Jorge da Lagoa, por volta das 9h da quinta-feira e avisou que iria no sindicato laboral para assinar a rescisão de contrato, por motivo de demissão.
Desde então não foi mais vista e o celular está desligado. A família está preocupada com o desaparecimento da jovem e pede que informações sobre o paradeiro sejam encaminhadas pelo telefone celular: (67) 9.9199-8551.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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