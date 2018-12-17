Jovem sai para fazer rescisão de contrato de trabalho e desaparece

A família de Regiane Alves Medeiros Alcunha, 22 anos, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac Piratininga), para informar que a jovem está desaparecida desde a última quinta-feira (13), conforme apurado pelo jornal Correio do Estado.

Segundo informado para a equipe policial, a jovem é amasiada com Auro Cesar Melgarejo Rodrigues, 24 anos, há oito anos e o casal tem dois filhos.