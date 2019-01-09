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Corumbá

Carro capota na Estrada Parque e quatro pessoas ficam feridas

Condutor sofreu traumatismo craniano; Bombeiros fez o resgate com uso de desencarcerador

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/01/2019 às 10:18

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Quatro pessoas, um homem e três mulheres, ficaram feridas num capotamento ocorrido às 17h desta terça-feira (8), na MS-228, conhecida como Estrada Parque.

O trecho do acidente, Porto da Manga/Corumbá, fica a 20 quilômetros da cidade. No impacto, uma das vítimas foi arremessada para fora e ficou embaixo da caminhonete. A equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros teve de usar um desencarcerador para fazer o resgate. 

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De acordo com o jornal Diário Corumbaense, o condutor, de 44 anos, sofreu traumatismo craniano; a mulher que ficou embaixo do veículo teve trauma no abdômen e um corte na perna esquerda e as outras duas vítimas, machucaram o ombro direito, o tórax e o quadril.

Todos os ocupantes receberam o atendimento emergencial dos bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foram trazidos para o Hospital de Corumbá. 

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