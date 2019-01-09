Carro capota na Estrada Parque e quatro pessoas ficam feridas

Quatro pessoas, um homem e três mulheres, ficaram feridas num capotamento ocorrido às 17h desta terça-feira (8), na MS-228, conhecida como Estrada Parque.

O trecho do acidente, Porto da Manga/Corumbá, fica a 20 quilômetros da cidade. No impacto, uma das vítimas foi arremessada para fora e ficou embaixo da caminhonete. A equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros teve de usar um desencarcerador para fazer o resgate.