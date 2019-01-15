Ao chegar denúncia de perturbação de sossego, PM prende foragido

Por volta do meio dia de ontem (14), mais uma pessoa que tinha mandado de prisão aberto em seu desfavor foi capturada pela equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar, em Aquidauana, após atendimento de ocorrência.

A guarnição foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), para verificação de perturbação do sossego alheio. Chegando ao endereço solicitado, foi constatado o delito, porém, após o indivíduo ser checado no Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), foi constatado em desfavor um Mandado de Prisão.

Dadas as circunstâncias, o homem de 25 anos de idade foi entregue à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.