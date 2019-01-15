PMA prende pela 3ª vez pescador profissional usando petrechos proibidos no Pantanal

Flagrante
O infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido à delegacia de Polícia Federal
Policiais Militares Ambientais de Corumbá estão mantendo vigilância constante dos cardumes no rio Paraguai e afluentes, durante a piracema, no sentido de evitar a pesca predatória. Em fiscalização às 2h00 desta terça-feira (15.01), um pescador profissional, de 66 anos, residente em Ladário, foi preso por pesca predatória na região do Bracinho, pescando com redes (petrecho proibido).
A equipe encontrou uma canoa de madeira, onde estavam redes de pesca e, em diligências no local, encontrou o infrator, que pescava com o material com sua filha de 16 anos e estavam escondidos atrás de uma vegetação alta. Eles estavam armando as redes, iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum pescado. Os petrechos foram retirados da água e da canoa e foram apreendidos. O pescador profissional já havia sido preso pescando com o mesmo tipo de petrecho proibido em março e setembro do ano passado.
O infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido à delegacia de Polícia Federal de Corumbá. Ele responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. A adolescente também responderá por ato infracional de pesca predatória. O pescador também foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.100,00.
A PMA continuará vigilância constante, tendo em vista, que com este tipo de petrecho proibido, caso encontrem um cardume, os pescadores podem dizimá-lo rapidamente.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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