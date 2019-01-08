PMA captura jacaré de 1,5 metro em residência no centro de Terenos

Policiais Militares Ambientais da Capital foram acionados ontem (7) à noite para capturar um jacaré que estava no quintal de uma residência no centro da cidade de Terenos.

Os policiais chegaram ao local e capturaram o jacaré que media aproximadamente 1,5 metro. Como o animal não apesentava sinais de ferimentos e por orientação da médica veterinária do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) da Capital, foi solto no seu habitat natural.