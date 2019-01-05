PMA prende dupla que pescava ilegalmente na corredeira do Bambu, no rio Aquidauana

A Polícia Militar Ambiental (PMA) prendeu na tarde de ontem dois homens, um de 43 e outro de 60 anos, que pescavam ilegalmente durante o período de defeso no rio Aquidauana, em região conhecida como corredeira do Bambu, que fica no distrito de Piraputanga, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante rondas por terra, os policiais flagraram a dupla usando tarrafa, em posse de um peixe da espécie Cachara que media 69 centímetros e pesava 3 quilos. Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia.