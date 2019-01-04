PMA prende infrator com 72 kg de pescado capturado em piracema

Três Lagoas
Ele foi autuado em R$ 3,1 mil po pesca proibida por Lei
Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas realizou fiscalização ontem (3), em uma residência no município, após denúncia de depósito de pescado ilegal.
A equipe constatou no local, dentro de um freezer, vários exemplares de peixes de várias espécies como piracanjuba, pintado, piapara e pacu. O proprietário do pescado apresentou uma declaração de estoque que estava em desacordo com o pescado apreendido. Além disso, não possuía a comprovação de origem, além de haver peixe com pesca proibida.
Foram apreendidos um freezer, 24 kg de pescado da espécie pacu, 18 kg da espécie pintado, 12,9 kg da espécie piapara, 5,5 kg da espécie tucunaré, 2,5 kg da espécie piau, 6,5 da espécie porquinho, 1 kg de corvina e 2,5 kg de piracanjuba (pesca proibida), totalizando 72,5 kg de pescado. O freezer e todo o pescado foram apreendidos.
O infrator (40), residente em Três Lagoas, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, onde ele foi autuado por crime ambiental de armazenamento de produto da pesca predatória. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 3,1 mil. O pescado será doado para instituições filantrópicas.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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