PMA prende infrator com 72 kg de pescado capturado em piracema

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas realizou fiscalização ontem (3), em uma residência no município, após denúncia de depósito de pescado ilegal.

A equipe constatou no local, dentro de um freezer, vários exemplares de peixes de várias espécies como piracanjuba, pintado, piapara e pacu. O proprietário do pescado apresentou uma declaração de estoque que estava em desacordo com o pescado apreendido. Além disso, não possuía a comprovação de origem, além de haver peixe com pesca proibida.