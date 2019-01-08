PMA autua infrator por realização de atividade agrícola sem conservação de solo

Policiais Militares Ambientais de Rio Negro realizaram fiscalização no município de São Gabriel do Oeste e verificaram que o carreamento de sedimentos de uma área de agricultura, em uma propriedade rural, havia causado poluição das águas de um córrego.

A PMA constatou ontem (7) na fazenda produtora de soja, que pela falta de curva de nível e outras atividades de conservação do solo, a enxurrada das fortes chuvas provocaram uma erosão de aproximadamente 20 metros de comprimento e carrearam sedimentos da atividade agrícola para o leito do córrego conhecido como “Falha do padre”.

O infrator (67), residente em São Gabriel do Oeste, foi autuado e multado administrativamente em R$ 20.677,50 relativamente ao descuido com a conservação obrigatória do solo. Ele também foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.