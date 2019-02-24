Idoso tenta matar o próprio filho com espingarda

Transtornado, o acusado teria efetuado disparos com a arma para o alto, mirando por algumas vezes na cabeça da vítima.

Um idoso de 63 anos foi preso em flagrante por policiais militares enquanto ameaçava de morte seu filho, de 34, com uma espingarda, na noite desta sexta-feira (22) , no bairro Universitário, região sul de Campo Grande.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, acionada pelo irmão mais novo do ameaçado, um adolescente de 16 anos, o idoso ainda tentou resistir à tentativa de prisão e só foi contido com o uso de arma de choque. Ao revistá-lo, os PMs ainda encontraram um punhal no bolso de sua bermuda.

Na busca feita nos cômodos da casa, a espingarda carregada e ainda uma foice.

O motivo da briga não foi revelado pela corporação, que levou o acusado à delegacia de plantão do bairro Piratininga, onde foi indiciado por tentativa de homicídio.