Idoso tenta matar o próprio filho com espingarda

Capital
Transtornado, ainda carregava um punhal e uma foice
Um idoso de 63 anos foi preso em flagrante por policiais militares enquanto ameaçava de morte seu filho, de 34, com uma espingarda, na noite desta sexta-feira (22) , no bairro Universitário, região sul de Campo Grande.
Transtornado, o acusado teria efetuado disparos com a arma para o alto, mirando por algumas vezes na cabeça da vítima.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, acionada pelo irmão mais novo do ameaçado, um adolescente de 16 anos, o idoso ainda tentou resistir à tentativa de prisão e só foi contido com o uso de arma de choque. Ao revistá-lo, os PMs ainda encontraram um punhal no bolso de sua bermuda.
Na busca feita nos cômodos da casa, a espingarda carregada e ainda uma foice.
O motivo da briga não foi revelado pela corporação, que levou o acusado à delegacia de plantão do bairro Piratininga, onde foi indiciado por tentativa de homicídio.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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