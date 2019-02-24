Motorista fica nervoso ao ser abordado e PRF de Miranda apreende 6,8kg de cocaína

Tráfico de drogas
Oito tabletes da droga foram encontrados em carreta que vinha de Corumbá após revista dos policiais
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 6,8 kg de cocaína na tarde deste sábado (23), na Unidade Operacional Guaicurus, no km 600 da BR 262, em Miranda.
Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada a uma carreta com placas de Barra Bonita/SP e que seguia viagem partindo de Corumbá.
Ao ser abordado, o motorista da carreta, de 44 anos, demonstrou nervosismo e apresentou informações inconsistentes e contraditórias acerca da viagem.
Diante da suspeita, os agentes da PRF realizaram vistoria minuciosa na carreta, sendo encontrados 8 tabletes contendo substância análoga a cocaína, totalizando aproximadamente 6,8 quilos da droga.
Questionado sobre o entorpecente, o condutor alegou que pegou a droga na cidade de Corumbá e levaria até um posto de combustível em Campo Grande, mediante o recebimento de quantia em dinheiro. O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda para as medidas cabíveis.
Investigação
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LUTO
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