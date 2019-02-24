Motorista fica nervoso ao ser abordado e PRF de Miranda apreende 6,8kg de cocaína

Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada a uma carreta com placas de Barra Bonita/SP e que seguia viagem partindo de Corumbá.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 6,8 kg de cocaína na tarde deste sábado (23), na Unidade Operacional Guaicurus, no km 600 da BR 262, em Miranda.

Ao ser abordado, o motorista da carreta, de 44 anos, demonstrou nervosismo e apresentou informações inconsistentes e contraditórias acerca da viagem.

Diante da suspeita, os agentes da PRF realizaram vistoria minuciosa na carreta, sendo encontrados 8 tabletes contendo substância análoga a cocaína, totalizando aproximadamente 6,8 quilos da droga.

Questionado sobre o entorpecente, o condutor alegou que pegou a droga na cidade de Corumbá e levaria até um posto de combustível em Campo Grande, mediante o recebimento de quantia em dinheiro. O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda para as medidas cabíveis.