PMA autua pai e filho em R$ 12,5 mil por manter 16 aves silvestres em cativeiro

Pai e filho de 59 e 23 anos foram autuados pela Polícia Militar Ambiental (PMA), de Mundo Novo (MS) neste sábado (23), por manter aves silvestres em cativeiro. De acordo com os policiais, eles mantinham 16 aves em uma residência, sem autorização.

Segundo a PMA, foram apreendidos: sete curiós, um papagaio, dois ticos-tico, um cardeal, dois canários-da-terra, um sabiá, um sangue-de-boi e um coleirinho, além de várias gaiolas. Os homens foram autuados administrativamente e multados em R$ 12,500,00.