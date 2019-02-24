PMA autua pai e filho em R$ 12,5 mil por manter 16 aves silvestres em cativeiro

Crime ambiental
De acordo com a PMA, se condenados, poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção. As aves serão encaminhadas CRAS, na Capital
Pai e filho de 59 e 23 anos foram autuados pela Polícia Militar Ambiental (PMA), de Mundo Novo (MS) neste sábado (23), por manter aves silvestres em cativeiro. De acordo com os policiais, eles mantinham 16 aves em uma residência, sem autorização.
Segundo a PMA, foram apreendidos: sete curiós, um papagaio, dois ticos-tico, um cardeal, dois canários-da-terra, um sabiá, um sangue-de-boi e um coleirinho, além de várias gaiolas. Os homens foram autuados administrativamente e multados em R$ 12,500,00.
Eles foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil da cidade e responderão por crime ambiental. Se condenados, poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção. As aves serão encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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