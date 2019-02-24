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Crime ambiental

PMA autua pai e filho em R$ 12,5 mil por manter 16 aves silvestres em cativeiro

De acordo com a PMA, se condenados, poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção. As aves serão encaminhadas CRAS, na Capital

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/02/2019 às 11:25

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Pai e filho de 59 e 23 anos foram autuados pela Polícia Militar Ambiental (PMA), de Mundo Novo (MS) neste sábado (23), por manter aves silvestres em cativeiro. De acordo com os policiais, eles mantinham 16 aves em uma residência, sem autorização.

Segundo a PMA, foram apreendidos: sete curiós, um papagaio, dois ticos-tico, um cardeal, dois canários-da-terra, um sabiá, um sangue-de-boi e um coleirinho, além de várias gaiolas. Os homens foram autuados administrativamente e multados em R$ 12,500,00.

Eles foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil da cidade e responderão por crime ambiental. Se condenados, poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção. As aves serão encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.

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