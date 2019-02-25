Gaeco cumpre mandados contra crimes de corrupção em Ladário

De acordo com informações preliminares cedidas pelo Gaeco, o foco da operação Terra Branca II é cumprir 4 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão nos dois estados.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), está nas ruas de Ladário, no Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (25), em operação de combate a crimes de desvio de dinheiro público, corrupção, falsidade e organização criminosa. Os mandados também estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro (RJ).

Em Mato Grosso do Sul, os alvos teriam praticado os crimes com foco na Secretaria de Assistência Social de Ladário, município vizinho a Corumbá.

DE VOLTA À LADÁRIO

Em novembro do ano passado, o prefeito Carlos Ruso (PSDB), o secretário de Educação municipal Helder Botelho e sete vereadores de Ladário foram presos na operação Mensalinho, deflagrada pelo Gaeco.

Os alvos eram investigados por crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva. O esquema chamado de mensalinho, estava sendo investigado há pelo menos um ano.

O que foi apurado na época, era que o prefeito Ruso pagava aos vereadores entre R$ 1,5 mil até R$ 3,5 mil em dinheiro vivo, mensalmente, para que os políticos não denunciassem as “falhas” que o chefe do Executivo municipal, cometia.