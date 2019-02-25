Gaeco cumpre mandados contra crimes de corrupção em Ladário

Operação Terra Branca 2
Operação ocorre simultaneamente no Rio de Janeiro
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), está nas ruas de Ladário, no Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (25), em operação de combate a crimes de desvio de dinheiro público, corrupção, falsidade e organização criminosa. Os mandados também estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro (RJ).
De acordo com informações preliminares cedidas pelo Gaeco, o foco da operação Terra Branca II é cumprir 4 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão nos dois estados.
Em Mato Grosso do Sul, os alvos teriam praticado os crimes com foco na Secretaria de Assistência Social de Ladário, município vizinho a Corumbá.
DE VOLTA À LADÁRIO
Em novembro do ano passado, o prefeito Carlos Ruso (PSDB), o secretário de Educação municipal Helder Botelho e sete vereadores de Ladário foram presos na operação Mensalinho, deflagrada pelo Gaeco.
Os alvos eram investigados por crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva. O esquema chamado de mensalinho, estava sendo investigado há pelo menos um ano.
O que foi apurado na época, era que o prefeito Ruso pagava aos vereadores entre R$ 1,5 mil até R$ 3,5 mil em dinheiro vivo, mensalmente, para que os políticos não denunciassem as “falhas” que o chefe do Executivo municipal, cometia.
Investigação
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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