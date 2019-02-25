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Operação Terra Branca 2

Gaeco cumpre mandados contra crimes de corrupção em Ladário

Operação ocorre simultaneamente no Rio de Janeiro

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/02/2019 às 10:12

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O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), está nas ruas de Ladário, no Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (25), em operação de combate a crimes de desvio de dinheiro público, corrupção, falsidade e organização criminosa. Os mandados também estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com informações preliminares cedidas pelo Gaeco, o foco da operação Terra Branca II é cumprir 4 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão nos dois estados.

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Em Mato Grosso do Sul, os alvos teriam praticado os crimes com foco na Secretaria de Assistência Social de Ladário, município vizinho a Corumbá.

DE VOLTA À LADÁRIO

Em novembro do ano passado, o prefeito Carlos Ruso (PSDB), o secretário de Educação municipal Helder Botelho e sete vereadores de Ladário foram presos na operação Mensalinho, deflagrada pelo Gaeco.

Os alvos eram investigados por crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva. O esquema chamado de mensalinho, estava sendo investigado há pelo menos um ano.

O que foi apurado na época, era que o prefeito Ruso pagava aos vereadores entre R$ 1,5 mil até R$ 3,5 mil em dinheiro vivo, mensalmente, para que os políticos não denunciassem as “falhas” que o chefe do Executivo municipal, cometia.

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