Gaeco cumpre 17 mandados contra fraudes em licitações de hospital da Capital

Hospital Regional
Força-tarefa mira organização criminosa responsável pelo esquema envolvendo equipamentos médicos
O Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado) saiu às ruas pela segunda vez nesta semana para cumprir 17 mandados – 3 de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão – em ação contra fraudes em licitações do HR (Hospital Regional) de Campo Grande.
A Operação Reagente, segundo divulgou o Gaeco, mira organização criminosa responsável pelo esquema envolvendo equipamentos médicos.
Na quarta-feira (28), a Operação Carta Convite cumpriu 8 mandados de busca e apreensão contra empresas suspeitas de fraudes em concursos públicos.
O Gaeco não deu mais detalhes sobre a Reagente. Por meio da assessoria de imprensa, o Governo de Mato Grosso do Sul informou que a Controladoria-Geral do Estado acompanha a operação.
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