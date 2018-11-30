Gaeco cumpre 17 mandados contra fraudes em licitações de hospital da Capital

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado) saiu às ruas pela segunda vez nesta semana para cumprir 17 mandados – 3 de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão – em ação contra fraudes em licitações do HR (Hospital Regional) de Campo Grande.

A Operação Reagente, segundo divulgou o Gaeco, mira organização criminosa responsável pelo esquema envolvendo equipamentos médicos.