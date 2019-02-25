Paciente ferido a facadas é executado dentro de ambulância na fronteira

O boliviano Nelson Alberto Mosciaro Weber, de 43 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (23) no momento em que seguia dentro de uma ambulância para o hospital de Corumbá, a 419 km de Campo Grande. O homem havia sido esfaqueado na cidade de Puerto Suárez, na Bolívia.

Conforme o site boliviano Clave 300, o motorista da ambulância, Silvio Monteiro, disse que um veículo bloqueou a passagem da ambulância, momento em que aconteceu a abordagem dos atiradores. “Passamos o pedágio brasileiro e fomos parados. Um homem magro desceu do carro e abriu a porta direita da ambulância, fez o reconhecimento da vítima, atirou quatro vezes contra o paciente e em seguida fugiu”, contou.