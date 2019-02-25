Paciente ferido a facadas é executado dentro de ambulância na fronteira

Emboscada
Vítima seguia para hospital de Corumbá, quando assassino interceptou ambulância
O boliviano Nelson Alberto Mosciaro Weber, de 43 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (23) no momento em que seguia dentro de uma ambulância para o hospital de Corumbá, a 419 km de Campo Grande. O homem havia sido esfaqueado na cidade de Puerto Suárez, na Bolívia.
Conforme o site boliviano Clave 300, o motorista da ambulância, Silvio Monteiro, disse que um veículo bloqueou a passagem da ambulância, momento em que aconteceu a abordagem dos atiradores. “Passamos o pedágio brasileiro e fomos parados. Um homem magro desceu do carro e abriu a porta direita da ambulância, fez o reconhecimento da vítima, atirou quatro vezes contra o paciente e em seguida fugiu”, contou.
Ainda conforme o relato do condutor, depois do assassinato a ambulância voltou ao hospital do país vizinho e acionou as autoridades. Na unidade móvel de saúde ainda estavam a filha e a irmã da vítima, que o acompanhavam, mas nenhuma delas sofreu ferimentos.
Ainda segundo o portal, o ministro de governo Carlos Romero, afirmou que possivelmente o assassinato está ligado ao tráfico de drogas e que a Polícia Federal brasileira auxiliará no trabalho de buscas pelos assassinos.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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